Испания: «Если Тель-Авив предпримет действия против «Аль-Сумуд», мы вмешаемся»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум», министр иностранных дел Испании подчеркнул, что если сионистский режим предпримет какие-либо действия против международной флотилии «Аль-Сумуд», его страна отреагирует на это.

Он заявил, что любая акция против свободы слова и международных законов в отношении флотилии «Аль-Сумуд» встретит реакцию Испании.

Министр иностранных дел Испании, упомянув о том, что часть судов флотилии «Аль-Сумуд» отправилась из порта Барселоны, добавил, что деятельность этой флотилии является мирной и гуманитарной. Его страна оказывает политическую поддержку всем пассажирам судов, вышедших из Испании.

Он попросил посла Испании в Тунисе расследовать недавнюю атаку беспилотника на суда флотилии «Аль-Сумуд» в водах этой страны.

Организаторы флотилии «Аль-Сумуд» также выступили с заявлением, в котором сообщили об эскалации опасных действий сионистского режима против этой флотилии.