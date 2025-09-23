Индонезия: «Когда у палестинцев отнимают законное право, нельзя молчать»

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций, президент Индонезии Прабово Субианто в своем выступлении на 80-й Генеральной Ассамблее ООН заявил: «Когда у палестинцев отнимают законное право и справедливость, нельзя молчать. Мы подчеркиваем отправку войск для поддержки мира в Газе и готовы послать наших сыновей и дочерей туда, чтобы защищать мир. Трагедия в Газе разворачивается у нас на глазах. Они умирают от голода. Должны ли мы молчать? Мы должны действовать. Ситуация в Газе трагична, и палестинцы там просят нашей помощи, чтобы спастись. Мы полностью поддерживаем создание двух государств в Палестине, и это единственный выход».

Президент Индонезии добавил: «Мы являемся крупнейшим поставщиком сил по поддержанию мира и сделаем все необходимое для достижения мира во всем мире. Нам нужна сильная Организация Объединенных Наций, и мы будем продолжать поддерживать международные организации».

Прабово Субианто добавил: «Мы знаем, что значит быть лишенным справедливости, и в колониальную эпоху мы жили ниже, чем собаки. Мы наблюдаем пренебрежение законом и самыми основными человеческими ценностями. Мы не можем молчать, когда даже в этом зале отказывают в справедливости палестинцам. Угнетение в любой форме не может восторжествовать в мире».

Он добавил: «Мы сталкиваемся с прямыми последствиями изменения климата, особенно со значительным ежегодным повышением уровня моря. В этом году мы достигли нашего самого большого урожая риса и предоставим его Палестине и другим нуждающимся странам. Мы решили реально бороться с изменением климата, а не только на словах».