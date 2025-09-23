По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на веб-сайт Организации Объединенных Наций, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на 80-й Генеральной Ассамблее ООН заявил: «Я должен выразить сожаление по поводу отсутствия Махмуда Аббаса (председателя Палестинской автономии) здесь. Большое количество стран признали Палестину. Я призываю другие страны, которые этого не сделали, также признать Палестину. Геноцид в Газе продолжается уже более 700 дней. Все они невинные люди. Их убивают оружием голода».

Президент Турции продолжил: «Посмотрите на это фото. Это женщины, которые держат свои миски с едой, чтобы выжить. Разве это человечность? Врачей арестовывают, а машины скорой помощи подвергаются нападениям».

Эрдоган: Мы надеемся, что иранская ядерная проблема будет решена дипломатическим путем

Он добавил: «Я стою на этой трибуне рядом с 86 миллионами граждан Турции, а также представляю народ Палестины, чей голос был заглушен. Каждый час Израиль убивает одного ребенка, и это не просто цифры. Жители Газы также умирают от голода, не только от оружия, но и от голода. Посмотрите на это фото: дети теряют руки и ноги. Детям в Газе ампутируют конечности без наркоза, и мы никогда не видели такого уровня кровопролития».

Эрдоган: Мы надеемся, что иранская ядерная проблема будет решена дипломатическим путем

Эрдоган сказал: «ООН не может даже защитить жизни своих сотрудников. Геноцид — это варварское понятие. Система водоснабжения разрушена, и вода загрязнена. Мечети, больницы и церкви намеренно разрушаются. Посмотрите на фото ниже. Видите ли вы в нем концепцию безопасности? В Газе нет войны с терроризмом. С одной стороны — тот, кто использует самое смертоносное оружие, а с другой — беззащитные люди. Израиль поставил под угрозу региональный мир, напав на Катар, Ливан, Сирию и т. д. Нетаньяху не заинтересован в освобождении пленных или прекращении конфликта. Необходимо как можно скорее работать над достижением прекращения огня в Газе. Любой, кто молчит о том, что происходит в Газе, является соучастником геноцида».

Эрдоган: Мы надеемся, что иранская ядерная проблема будет решена дипломатическим путем

Он добавил: «Жители Газы умирают не только от оружия, но и от голода. Есть ли логическое обоснование этой жестокости Израиля? Я говорю от сердца, которое истекает кровью за детей Газы. Продолжающийся геноцид в Газе транслируется в прямом эфире и в социальных сетях. Израиль преднамеренно убил журналистов в Газе и полностью закрыл пропускные пункты в сектор Газа. Газа стала непригодным для жизни местом и разрушается под предлогом ХАМАС. Если Израиль делает то, что он делает в Газе из-за ХАМАС, почему он делает то же самое на Западном берегу, где ХАМАС нет?»

Эрдоган заявил: «Мы надеемся, что иранская ядерная проблема будет решена дипломатическим путем. Регион не может выдержать новых кризисов».

Президент Турции добавил: «Виновные в геноциде в Газе должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Нападение на государство Катар показывает, что Израиль полностью потерял контроль над собой. Мы будем продолжать поддерживать единую, безопасную и стабильную Сирию. Стабильность и безопасность соседнего Ирака имеют большое значение для обеспечения процветания региона.

Турецкий чиновник сказал: «Мы принимали переговоры между Украиной и Россией и работаем над тем, чтобы остановить войну, в которой нет победителей. Мы поддерживаем прекращение огня между Индией и Пакистаном. Мы работаем над установлением мира между (Республикой) Азербайджан и Арменией и подтверждаем, что нормализация отношений с Ереваном идет хорошо. Мы также продолжим наши усилия по урегулированию спора между Сомали и Эфиопией. Мы должны видеть сотрудничество между Индией и Пакистаном в борьбе с терроризмом. Мы хотим решить проблему Кашмира путем диалога. Международное сообщество не должно бросать народ Афганистана».

Реджеп Тайип Эрдоган добавил: «Мы с нетерпением ждем нового начала в отношениях между Турцией и Европейским Союзом. Соединенные Штаты — наш союзник, и мы работаем над укреплением наших отношений с этой страной. Мир больше, чем 5 (пять постоянных членов Совета Безопасности с правом вето)».

Президент Турции отметил: «Международная торговля претерпевает фундаментальные изменения из-за протекционизма и сбоев в цепочках поставок. Мы последовательно реализуем проект, который простирается от Китая до Европы. Мы с гордостью видим достижение нулевого уровня отходов в Турции. Мы работаем над достижением целей устойчивого развития ООН».