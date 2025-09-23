Король Иордании: «Пришло время для достижения мира»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», король Иордании Абдалла II, выступая на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, сказал: «Слова не могут выразить масштаб кризиса в Газе. Молчание равносильно принятию нынешней ситуации».

Король Иордании заявил: «Палестинцы живут в тяжелых условиях и лишены своих прав. Нам нужно решение палестино-израильского конфликта. Этот конфликт является самым старым в мире, и это незаконная оккупация».

Отметив, что одних только заявлений с осуждением преступлений сионистского режима недостаточно, он добавил: «Последовательных осуждений без конкретных действий недостаточно. За десятилетия были предприняты попытки решить эту проблему, но они ни к чему не привели».

Абдалла II подчеркнул: «Священные места в Иерусалиме подвергаются разрушению и осквернению. Подстрекательские призывы со стороны израильского кабинета о создании «Великого Израиля» неприемлемы. Израиль разрушает основы мира и хоронит идею создания палестинского государства».

Он добавил: «Израиль не уважает суверенитет других стран и нарушает суверенитет многих стран региона. Когда мы признаем палестинцев как нацию? Признание Палестины — это не награда, а неоспоримое право. Есть проблеск надежды в этой темноте, и многие страны поддерживают прекращение огня в Газе».

Абдалла II подчеркнул: «Сила по сути не приносит безопасности, а является прелюдией к большему насилию. Безопасность не будет достигнута, если Палестина и Израиль не будут жить вместе. Арабские страны выступили с инициативой мира через Арабскую мирную инициативу. Пришло время для достижения мира. Мы никогда не были препятствием для достижения соглашения о прекращении огня и проявили гибкость».

Упомянув об усилиях по прекращению огня в Газе, он указал на препятствия, созданные Нетаньяху, и заявил: «Мы просим правительство США оказать позитивное вмешательство в этом отношении и обязать оккупационный режим прекратить геноцид».