Эмир Катара: Нетаньяху мечтает превратить арабский регион в зону израильского влияния

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на сайт ООН, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани во вторник, выступая на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, заявил: «Упадок логики международной системы перед лицом логики силы означает преобладание закона джунглей. Международная легитимность должна восстановить свою эффективность».

Эмир Катара продолжил: «Доха подверглась предательскому нападению, которое было нацелено на делегацию ХАМАС. Шесть человек, включая одного катарского гражданина, погибли, и 18 человек получили ранения. Эта агрессия является явным нарушением международных норм. Нападение на Доху представляет собой нападение на страну-посредника и миролюбивую страну. Как страна-посредник, мы принимаем делегации ХАМАС и Израиля и добились освобождения 148 пленных».

Тамим бин Хамад Аль Тани добавил: «Истинная цель Израиля — уничтожить Газу и изгнать её население. Никогда не было сомнений, что этническая чистка и навязывание новых реалий региону являются целями этой войны. Премьер-министр Израиля лелеет мечту превратить арабский регион в зону израильского влияния, и арабские и исламские страны предупредили о последствиях этой опасной иллюзии. Премьер-министр Израиля гордится тем, что препятствует созданию палестинского государства и достижению мира».

Он добавил: «Премьер-министр Израиля хочет продолжать войну, потому что он верит в то, что называется «Весь Израиль». Израиль не удовлетворен поселениями и прекращениями огня, он хочет навязать свою волю окружающему арабскому региону. Каждый, кто возражает против этого, является либо террористом, либо антисемитом. Я ценю международную солидарность с Катаром, включая заявление Совета Безопасности, который единогласно осудил эту агрессию. Мы провели трудное посредничество, чтобы остановить войну, освободить заключенных и задержанных и доставить помощь в Газу. Премьер-министр Израиля, который гордится тем, что изменил облик Ближнего Востока за последние 2 года, на самом деле имеет в виду, что Израиль будет вмешиваться везде и всегда, когда захочет. Мы ценим роль стран, которые признали государство Палестина».