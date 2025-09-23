Сионистские источники: Тель-Авив запросил помощь у США

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум», 13-й канал израильского режима сообщил, что растущая напряженность между Тель-Авивом и Каиром ставит под угрозу будущее мирного соглашения, подписанного между двумя сторонами.

В отчете говорится, что мирное соглашение впервые за последние 46 лет столкнулось с серьезными рисками. Тель-Авив с беспокойством следит за сообщениями о размещении египетских военных вблизи границ сектора Газа.

Израильский телеканал «Кан» также сообщил, что Тель-Авив попросил США вмешаться, чтобы изучить характер и масштабы военных маневров Египта на Синайском полуострове.

Высокопоставленный сионистский чиновник также заявил, что такой масштаб военных маневров вызвал стратегическую обеспокоенность израильского режима.