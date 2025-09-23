Флотилия «Аль-Сумуд» достигла берегов Греции

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на палестинский информационный центр, международная флотилия «Аль-Сумуд», направляющаяся для прорыва блокады сектора Газа, во вторник приблизилась к пограничной зоне между международными и территориальными водами Греции недалеко от острова Крит.

По сообщению телеканала «Аль-Джазира», ожидается, что греческие лодки и корабли также присоединятся к этой флотилии у берегов Крита, чтобы вместе двигаться к территориальным водам Палестины. Предполагается, что флотилия достигнет Газы в течение следующих шести дней.

Телеканал также сообщил, что третью ночь подряд над кораблями были замечены неопознанные беспилотники; это действие руководство флотилии расценило как попытку криминализации и подрыва гуманитарной миссии флотилии.

Руководство флотилии «Аль-Сумуд» осудило угрозы сионистского режима в адрес флотилии и подчеркнуло, что миссия флотилии является мирной и гуманитарной акцией, которая в соответствии с международным правом имеет право на доставку морской помощи в сектор Газа.

Ранее также сообщалось, что два израильских беспилотника атаковали два корабля в порту Сиди-Бусаид в Тунисе в отдельных атаках; в то время как оккупационный режим хранит молчание по этому поводу.

Флотилия, которая начала свое движение около 23 дней назад, состоит из десятков кораблей и лодок из примерно 50 стран мира и считается самой крупной морской миссией по прорыву блокады Газы.

Это первый раз, когда такое количество кораблей движется коллективно в сторону Газы; региона, который в настоящее время сталкивается с серьезным кризисом голода, унесшим жизни 440 палестинцев.