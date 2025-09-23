Хасанзаде: 95% поврежденных войной местностей восстановлено

По сообщению информационного агентства Abna, на четвертом этапе «Встречи солидарности», которая состоялась в присутствии семей, городских и военных чиновников, Мохаммад Мехди Хасанзаде, ответственный за организацию «Басидж» в муниципалитете Тегерана, в своей речи, приветствуя присутствующих, подчеркнул важность установления постоянного и конструктивного взаимодействия между военными и городскими учреждениями и назвал это взаимодействие основой для усиления синергии и улучшения обслуживания населения.

Хасанзаде также представил книгу «50 лет поклонения» и охарактеризовал это произведение как ценный образец в записи и передаче культурного, религиозного и социального опыта. Он также, ссылаясь на слова мученика Насеруддина Багбани о его духовном развитии, подчеркнул: «Истинная любовь к Богу ведет молодежь на поля джихада и самопожертвования».

В этом же разделе он, напоминая слова Верховного лидера о завещании мученика Багбани, добавил: «Завещание мученика Багбани — это глубокое и влиятельное произведение, которое следует читать многократно».

Ответственный за организацию «Басидж» в муниципалитете Тегерана, представив отчет о ходе сотрудничества, заявил: «За последние 9 месяцев с момента проведения предыдущей Встречи солидарности, ежемесячные заседания участков проводились регулярно, и до сих пор 85% районов «Басидж» и городских районов активно взаимодействовали. Это сотрудничество было особенно заметно во время 12-дневной войны».

Выразив благодарность Алирезе Закани, мэру Тегерана, он сказал: «Неустанные усилия мэра Тегерана по восстановлению города привели к 95-процентному восстановлению и ремонту разрушений, и это действие является долговечным достижением для городского управления».

Хасанзаде также высоко оценил меры генерала Хасанзаде, командующего Корпусом стражей исламской революции Тегерана (Сардар Хасанзаде), во время войны и его поддержку плана мученика Хамадани, а также ценное сотрудничество районов 2, 3, 4 и 10 муниципалитета и «Басидж» в этой области.

В заключение он подчеркнул: «Продолжение ежемесячных заседаний и проведение таких встреч укрепляет связь между Корпусом стражей и муниципалитетом и помогает достичь общих культурных, социальных и безопасностных целей в городе Тегеране».