Пезешкиан: «Конвергенция» — это глобальный лозунг, но реальность — односторонность и угнетение.

По сообщению корреспондента Abna, Масуд Пезешкиан, президент, перед поездкой в Нью-Йорк, накануне участия в Генеральной Ассамблее ООН, сказал: «Эта наша поездка — на Генеральную Ассамблею ООН, собрание, в котором будут участвовать все страны. Это очень хорошая возможность, чтобы мы могли поговорить с президентами и выразить там свои позиции и взгляды».

Он добавил: «Лозунг, который был выбран в этом году для всей планеты, на которой мы живеём, — „Конвергенция; прогресс для всех“, но то, что мы видим в мировых событиях и в поведении держав, которые в них участвуют, — это не что иное, как тоталитаризм. Некоторые страны, обладающие властью, используют свои инструменты для истребления людей самым диким и бесчеловечным образом».

Пезешкиан сказал: «Мне как человеку, независимо от религии, веры и вероисповедания, трудно это представить. Человек как лучшее из творений и существо, в которое Бог вложил чистую натуру, не может видеть, как дети в Газе умирают от голода, умирают из-за отсутствия лекарств и лечения, в то время как Израиль каждый день бомбит различные районы. При этом страны, казалось бы, цивилизованные, могущественные и заявляющие о демократии и правах человека, открыто поддерживают и снабжают этот режим, и именно с помощью этих инструментов совершаются убийства».

Он добавил: «Я не знаю, как международные сообщества и люди, которые там заседают, будут относиться к этому поведению и что означают лозунги, которые даются во имя конвергенции. Означает ли эта конвергенция убийство других, чтобы достичь того, что они хотят? Каждый человек, независимо от его этнической принадлежности, расы и вкусов, имеет право жить на этой планете и должен иметь возможность пользоваться Божьими благами, не посягая на права других».

Президент заявил: «Мы постараемся в этой поездке объявить наши позиции, основанные на наших убеждениях, которые основаны на мире, безопасности, истине, справедливости и человечности. Мы будем говорить со странами, с которыми будет возможность диалога, с лидерами, с народом, с иранцами, которые там присутствуют, с экспертами, и при любой возможности мы будем защищать тот праведный путь, в который мы верим».

Он отметил: «С нашей точки зрения, истина не имеет значения, в какой она одежде или в каком обличье. Как говорил Имам Хомейни, наш спор не из-за „винограда“; если мы будем людьми и будем стремиться к истине, справедливости, честности и правильности, споров не будет. Только иногда мы не можем понять друг друга, и мы должны, сидя вместе и разговаривая, понимать друг друга. Но тот, кто хочет принуждать, запугивать и вести себя злобно, естественно, не будет подлежать диалогу».

Пезешкиан сказал: «Поэтому возможность присутствия на Генеральной Ассамблее ООН, в которой участвуют все страны, очень важна для нас. Мы будем говорить о наших позициях и подчеркнем, что конвергенция должна быть в рамках истины, справедливости, территориальной целостности стран и права на жизнь для всех людей. Конвергенция не должна означать, что только Израиль имеет право на безопасность, а безопасность всех людей, живущих в этом мире, должна быть сохранена».

Он добавил: «Это исключительная возможность, чтобы мы могли выразить свои позиции. Да поможет нам Бог, чтобы мы могли выразить наши реальности и убеждения громким голосом там».