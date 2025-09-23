  1. Home
Лариджани: Ни один иранец с чувством собственного достоинства не пойдет на сделку по вопросам национальной безопасности.

23 сентября 2025 - 22:45
News ID: 1730488
Source: ABNA
Секретарь Высшего совета национальной безопасности в ответ на слова президента США написал: «Условие об ограничении дальности ракет до менее 500 километров означает отказ от оборонительных возможностей против Израиля. Национальная безопасность не подлежит обсуждению».

По сообщению информационного агентства Abna, Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в ответ на выступление Дональда Трампа, президента США, в ООН против нашей страны, написал в социальной сети X: «Друзья! Настойчивость Ирана не случайна. Условие об ограничении дальности ракет до менее 500 километров означает отказ от оборонительных возможностей против Израиля. Какой иранец с чувством собственного достоинства согласится на такое ограничение? Национальная безопасность не подлежит обсуждению».

