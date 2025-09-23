По сообщению информационного агентства Abna, Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в ответ на выступление Дональда Трампа, президента США, в ООН против нашей страны, написал в социальной сети X: «Друзья! Настойчивость Ирана не случайна. Условие об ограничении дальности ракет до менее 500 километров означает отказ от оборонительных возможностей против Израиля. Какой иранец с чувством собственного достоинства согласится на такое ограничение? Национальная безопасность не подлежит обсуждению».
Лариджани: Ни один иранец с чувством собственного достоинства не пойдет на сделку по вопросам национальной безопасности.
23 сентября 2025 - 22:45
News ID: 1730488
Source: ABNA
Секретарь Высшего совета национальной безопасности в ответ на слова президента США написал: «Условие об ограничении дальности ракет до менее 500 километров означает отказ от оборонительных возможностей против Израиля. Национальная безопасность не подлежит обсуждению».
Your Comment