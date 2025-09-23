Лариджани: Ни один иранец с чувством собственного достоинства не пойдет на сделку по вопросам национальной безопасности.

По сообщению информационного агентства Abna, Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в ответ на выступление Дональда Трампа, президента США, в ООН против нашей страны, написал в социальной сети X: «Друзья! Настойчивость Ирана не случайна. Условие об ограничении дальности ракет до менее 500 километров означает отказ от оборонительных возможностей против Израиля. Какой иранец с чувством собственного достоинства согласится на такое ограничение? Национальная безопасность не подлежит обсуждению».