В секторе Газа число погибших превысило 65 тысяч человек

23 сентября 2025 - 22:20
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
В секторе Газа число погибших превысило 65 тысяч человек

Общее число погибших в секторе Газа с начала боевых действий достигло 65 382 человек. Об этом во вторник сообщил Минздрав анклава.

Общее число погибших в секторе Газа с начала боевых действий достигло 65 382 человек. Об этом во вторник сообщил Минздрав анклава.

По данным ведомства, за последние сутки в результате ударов израильских сил погибли ещё 38 человек и 190 получили ранения.

Отмечается, что трое из погибших стали жертвами атак в районах распределения гуманитарной помощи. Кроме того, 15 человек были ранены. Таким образом, число жертв, связанных с так называемыми «местами хлеба», увеличилось до 2 526 человек, а общее число пострадавших — до 18 511.

