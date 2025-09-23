Испания: Мы ответим на любые действия Израиля против «Флотилии свободы»

МИД Испании процитировал заявление главы ведомства Хосе Мануэля Алвареса: «Мадрид оказывает дипломатическую и консульскую поддержку всем членам «Флотилии свободы». Министр иностранных дел Испании, говоря о мирном и гуманитарном подходе этой инициативы, запущенной в Барселоне, заявил: «Испания ответит на любые действия, нарушающие свободу передвижения, свободу выражения мнений и международное право».

Алваррес также призвал посла Испании в Тунисе провести необходимые расследования всех аспектов недавней атаки беспилотников (израильским режимом) на корабли флотилии в водах Туниса.

Ранее Испания, наряду с 16 другими странами, выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия членов флота и призвала израильский режим воздержаться от любых незаконных или насильственных действий против них. В совместном заявлении подчёркивается, что нарушения международного права, включая нападения на суда в международных водах или их незаконный захват, являются ответственными.

Министр иностранных дел Испании также заявил в понедельник: «С мая 2024 года, когда Испания, Ирландия и Норвегия признали государство Палестина, началась настоящая волна признания со стороны стран, принявших подобные меры, и теперь большое число стран поддерживают решение о создании независимого палестинского государства для прекращения продолжающегося конфликта».

В этой связи Международный комитет по прекращению блокады Газы счёл народную и международную солидарность единственным рычагом давления для защиты пассажиров «Флотилии свободы» и заявил: «Пусть режим апартеида Израиля осознает, что мир наблюдает за ним».