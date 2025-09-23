Америка Трампа опасается, что правда будет услышана; Белый дом не выдал визы медиа-команде президента Ирана

Хотя правительство США всегда заявляет о поддержке свободы слова и свободного обмена информацией, оно отказало в выдаче виз большинству сотрудников информационной и медиа-команды президента Исламской Республики Иран для освещения его поездки в Нью-Йорк и участия в Генеральной Ассамблее ООН. В связи с этим ограничительным решением, в отличие от предыдущих лет, только два сотрудника иранских СМИ смогли получить визы и будут отвечать за освещение большей части планов и новостей о поездках президента Ирана.

Это решение было принято в то время, когда присутствие журналистов и представителей СМИ для полного освещения программ глав государств является неотъемлемой частью мандата Генеральной Ассамблеи ООН.

Исключение иранской медиагруппы из этого международного мероприятия является ещё одним проявлением политического и дискриминационного поведения Америки по отношению к Ирану; поведения, которое явно противоречит её заявлению о свободе СМИ и приверженности принципам ООН.