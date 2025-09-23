В Иране заявили об отсутствии планов получить ядерное оружие

Лидер Исламской Революции Аятолла Сеид Али Хаменеи подтвердил давнюю официальную позицию Тегерана о том, что ему не нужно ядерное оружие и он не намерен его производить.

По его словам, переговоры с США в настоящий момент не принесут Ирану пользу и Тегеран не намерен поддаваться внешнему давлению в вопросе права на обогащение урана

Иран 21 сентября приостановил взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Сообщалось, что данное решение было принято из-за действий европейских стран.

Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием. Американский лидер добавил, что с самого начала своего президентского срока выступал за приостановку ядерной программы Ирана. Глава государства также подчеркнул, что сейчас необходимо прекратить разработку ядерного оружия в мире.