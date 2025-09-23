В Совфеде РФ отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов считает, что слова американского лидера Дональда Трампа о пошлинах против России адресованы в первую очередь его внутренней аудитории. По мнению Климова, Трамп пытается опровергнуть обвинения своих оппонентов в излишней лояльности к РФ.

Климов отметил, что президент США стремится показать себя сторонником американских интересов, а не пророссийским политиком. Сенатор посоветовал оценивать не громкие заявления Трампа, а его реальные действия, которые покажут, будут ли угрозы реализованы.

На Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что США готовы ввести жесткие пошлины, если Россия не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп совместно работают над мирным разрешением ситуации на Украине. Песков уточнил, что российский лидер рассчитывает на содействие Вашингтона и лично Трампа в достижении мира