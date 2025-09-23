  1. Home
Медведев заявил, что США обязаны снять все санкции с РФ

23 сентября 2025 - 21:50
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Медведев призвал США отменить санкции против России для продолжения сотрудничества по ДСНВ

Соединенные Штаты обязаны отказаться от антироссийских санкций, если они рассчитывают на дальнейшее взаимодействие по договору СНВ. Об этом заявил у себя на странице в социально сети Х заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия готова выполнять соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное еще в 2010 году. Теперь же , отметил Медведев, решение остается за американской стороной. По его словам, именно от их позиции зависит судьба международных гарантий безопасности.

