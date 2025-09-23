Трамп упрекнул ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов

Президент США Дональд Трамп на выступлении в Генассамблее ООН обвинил организацию в бездействии при урегулировании конфликтов в мире. По словам американского лидера, Организация Объединенных Наций обладает огромным потенциалом, который она не реализует даже близко.

В то же время Трамп высказал мнение, что продвижение в урегулировании многих текущих конфликтов в мире – его заслуга, и добавил, что люди считают его достойным Нобелевской премии мира за это.

"Я был слишком занят спасением миллионов жизней, останавливая войны. И затем я осознал, что ООН не была с нами рядом. Огромный потенциал, но все, что они делают – сочиняют решительные письма. Пустые слова не прекращают войны", – сказал Трамп.

В начале выступления Трампа был отключен телесуфлер.

Некоторые участники Генассамблеи ООН начали покидать штаб-квартиру после выступления президента США Дональда Трампа. Об этом 23 сентября сообщил корреспондент

По данным агентства, первыми покинули здание король Испании Филипп VI, супруга американского лидера Мелания и президент Сербии Александр Вучич.