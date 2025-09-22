Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе

. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне присутствия военных кораблей США у берегов страны предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в Карибском регионе.

"Я выступил с инициативой и хочу объявить о ней. Я направил письмо нескольким президентам стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Первым, кто его получил, был президент (Колумбии, страны, председательствующей в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) - ред) Густаво Петро. В письме содержится призыв к срочному созыву специальной конференции по вопросам суверенитета и мира в Карибском регионе", - сказал Мадуро журналистам.

По словам президента, его обращение уже достигло нескольких стран. "Я надеюсь, что эта инициатива в области политики, с большой буквы "П", в области дипломатии мира, воплотится в жизнь и сыграет превентивную роль (чтобы не допустить масштабной войны в Карибском бассейне и Южной Америке - ред.)", - сказад Мадуро.