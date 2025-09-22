Трамп намерен ответить Путину на предложение сохранить ограничения в рамках ДСНВ

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина сохранить ограничения в рамках ДСНВ. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с журналистами.

Отмечается, что Трамп намерен лично прокомментировать высказывание Путина.

Левитт заявила, что предложения российского президента звучат "достаточно хорошо".

Ранее Путин заявил, что Москва готова придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года.

Он уточнил, что российское правительство готово после 5 февраля придерживаться ДСНВ в течение года.

Путин подчеркнул, что данная мера будет жизнеспособной, если Вашингтон будет действовать так же.