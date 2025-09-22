По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», премьер-министр Канады Марк Карни заявил сегодня, в понедельник: «Ситуация в Палестине ужасна и хаотична. Если мир в Палестине будет достигнут, мы можем стать частью многосторонних международных сил в этом регионе».

Премьер-министр Канады добавил: «Мы поддерживаем усилия по достижению прекращения огня и мира в Украине. Любое соглашение с Россией должно включать гарантии безопасности для Украины».

Марк Карни продолжил, повторяя враждебные позиции Оттавы в отношении Москвы, и заявил: «Санкции против России, особенно в финансовом секторе, могут быть эффективными!»

Это происходит в то время, когда многие официальные лица из разных стран неоднократно подчеркивали, что санкции и ограничения против России были бесполезны, и конфликты в Украине должны быть урегулированы путем диалога.

Что касается Палестины, четыре страны — Великобритания, Австралия, Канада и Португалия — вчера объявили, что официально признали государство Палестина.

Офис премьер-министра Канады (PMO) заявил по этому поводу: «На протяжении многих десятилетий приверженность Канады [решению двух государств] основывалась на ожидании, что этот результат будет в конечном итоге достигнут в рамках согласованного урегулирования».