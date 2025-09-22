Люксембург: То, что сейчас происходит в Газе, является нарушением международного права

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на информационное агентство «Аль-Джазира», премьер-министр Люксембурга выступил с критикой продолжающихся преступлений оккупантов против угнетенного народа Газы.

По сообщению CNN, «Люк Фриден», премьер-министр Люксембурга, заявил: «То, что сейчас происходит в Газе, является нарушением международного гуманитарного права. Единственный путь вперед — это убедиться, что сейчас у решения двух государств есть шанс на реализацию».

«Люк Фриден» добавил: «Наше признание государства Палестина — это не враждебность по отношению к Израилю, а оппозиция Нетаньяху».

Четыре страны — Великобритания, Австралия, Канада и Португалия — вчера объявили, что официально признали государство Палестина.

В заявлении, опубликованном по этому поводу премьер-министром и министром иностранных дел Австралии, говорится: «Австралия признает законные и давние чаяния палестинского народа на независимое государство. Сегодняшний акт признания демонстрирует давнюю приверженность Австралии так называемому решению двух государств, которое всегда является единственным путем к прочному миру и безопасности».

Офис премьер-министра Канады (PMO) заявил по этому поводу: «В течение многих десятилетий приверженность Канады [решению двух государств] основывалась на ожидании, что этот результат будет в конечном итоге достигнут в рамках согласованного урегулирования».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил по этому поводу: «Сегодня мы признали государство Палестина, чтобы возродить надежду на мир».