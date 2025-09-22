Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летят на Москву. Об этом 22 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на местах происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Современные комплексы ПВО Воздушно-космических сил могут поразить любую воздушную цель

Ранее в этот день силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над регионами России в период с 12:00 до 15:00 мск. Отмечалось, что девять БПЛА были нейтрализованы над территорией Белгородской области, еще четыре — над территорией Курской области.