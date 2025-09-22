Великобритания: Создание независимого государства — неотъемлемое право палестинского народа

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», министр иностранных дел Великобритании подчеркнул: «Создание государства Палестина является неотъемлемым правом палестинского народа».

«Иветт Купер» добавила в эксклюзивном интервью «Аль-Джазире»: «Решение двух государств — это единственный путь к достижению мира в регионе. Мы верим в необходимость продвижения решения двух государств, и именно поэтому мы признали государство Палестина».

Она продолжила: «То, что происходит в Газе, ужасно, и нам необходимо немедленное прекращение огня и доставка помощи в этот сектор. Мы продолжаем сотрудничать с другими странами, чтобы усилить давление с целью добиться прекращения огня в Газе».

Новый министр иностранных дел Великобритании заявила: «Мы ввели ограничения на экспорт оружия в Израиль из-за опасений по поводу нарушений международного права. Мы наложили санкции на лиц в израильском правительстве за подстрекательство к насилию и сделаем то же самое с ХАМАС».

Заявления министра иностранных дел Великобритании прозвучали в то время, как «Тобиас Эллвуд», государственный министр по делам Ближнего Востока в правительстве Великобритании, также заявил: «Решение двух государств необходимо для достижения мира и безопасности для израильтян и палестинцев, и сейчас пришло время признать государство Палестина».