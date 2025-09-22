Флаг Палестины был поднят в 21 муниципалитете Франции

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на информационное агентство «Анатолия», пока Франция готовится признать государство Палестина, флаги Палестины были подняты в 21 муниципалитете страны.

Согласно сообщениям, опубликованным во французских СМИ, ожидается, что в ближайшие часы на международной конференции высокого уровня под эгидой Организации Объединенных Наций по урегулированию палестинского вопроса и реализации так называемого решения двух государств Франция объявит о своем решении признать государство Палестина.

Несмотря на запрет Министерства внутренних дел Франции, в 21 муниципалитете, включая Нант, Стен и Сен-Дени, флаг Палестины был установлен над зданиями.