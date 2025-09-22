  1. Home
Флаг Палестины был поднят в 21 муниципалитете Франции

22 сентября 2025 - 23:24
Во Франции, в то время как страна готовится признать государство Палестина, флаг Палестины был поднят над 21 муниципалитетом.

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на информационное агентство «Анатолия», пока Франция готовится признать государство Палестина, флаги Палестины были подняты в 21 муниципалитете страны.

Согласно сообщениям, опубликованным во французских СМИ, ожидается, что в ближайшие часы на международной конференции высокого уровня под эгидой Организации Объединенных Наций по урегулированию палестинского вопроса и реализации так называемого решения двух государств Франция объявит о своем решении признать государство Палестина.

Несмотря на запрет Министерства внутренних дел Франции, в 21 муниципалитете, включая Нант, Стен и Сен-Дени, флаг Палестины был установлен над зданиями.

