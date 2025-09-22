Ливанский депутат: Решение «Хезболлы» поддержать Газу было самым правильным

По сообщению информационного агентства АБНА, глава фракции «Верность Сопротивлению» в ливанском парламенте, «Мухаммад Раад», в эксклюзивном интервью телеканалу «Аль-Маядин» подчеркнул: «Сопротивление полностью привержено своей идентичности и своим неизменным принципам в защите идеалов, за которые оно пожертвовало собой».

Говоря о действиях армии сионистского режима, он сказал: «Эта армия — армия убийц, а не армия воинов. Ее разрушительная сила не является настоящим сдерживающим фактором, это сдерживание, навязанное ей Соединенными Штатами».

Раад добавил: «Израильтяне были удивлены твердостью нашей позиции и масштабом нашего военного присутствия на фронтах. Нам даже пришлось установить контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих на юг, чтобы предотвратить чрезмерный наплыв добровольцев на фронт».

По его словам, то, что «Хезболла» выдержала в войне поддержки и в «войне мужества», на самом деле было бы достаточно для уничтожения страны и развала армии. «Но ‘Хезболла’ — это не та партия, которая терпит поражение. Сплоченность и готовность были ключом к нашей стойкости; каждый боец с самого первого момента знал свой долг».

Раад подчеркнул: «Мы получили сильный удар, но быстро восстановились, реорганизовали нашу структуру и даже восполнили пробелы во время войны».

Относительно альянсов «Хезболлы» он сказал: «Во всех наших альянсах мы стремимся к достижению больших национальных интересов, и ни один союзник никогда не жаловался на нас из-за недостатка честности, а жалобы были только на нашу приверженность принципам и твердым позициям».

Говоря о личности бывшего генерального секретаря «Хезболлы», он сказал: «Сейед Хасан Насралла был известен своим ценностным терпением и политическим стратегическим терпением, и его уничтожение, по сути, было нацелено на всю ‘Хезболлу’; это было ясно с самого начала противостояния после операции «Потоп Аль-Аксы».

Раад отметил: «Мы наблюдали за подготовкой врага к нападению на ‘Хезболлу’ с момента рекомендаций Комиссии Винограда после поражения в 2006 году. С гуманитарной, моральной, национальной и этнической точек зрения у нас не было другого выбора, кроме как вступить в поддержку угнетенной Газы. Война в поддержку Газы была самым правильным решением, потому что это победа для человечества, свободы, национальности и этноса, даже если ее цена высока».

Он сравнил недавние агрессии сионистского режима с воображаемым Холокостом сионистов и сказал: «То, что произошло в этой войне, в тысячи раз тяжелее того, что ложно пропагандируется в истории как Холокост».