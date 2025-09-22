В ООН началась конференция по признанию государства Палестина

Конференция, известная как «Решение двух государств» и признание независимого государства Палестина, началась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

По сообщению информационного агентства «Мехр» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», конференция «Решение двух государств», организованная Францией и Саудовской Аравией при участии десятков мировых лидеров, начала свою работу в Нью-Йорке с целью признания независимого государства Палестина.

Франция и Саудовская Аравия в понедельник по местному времени США проведут конференцию с участием десятков мировых лидеров. Цель этой встречи — заручиться поддержкой для решения двух государств, и ожидается, что несколько стран официально признают государство Палестина, что может вызвать резкую реакцию со стороны Израиля и США.

Конференция началась с выступления президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы больше не можем ждать признания государства Палестина»

Макрон сказал: «Сегодня мы собрались, потому что пришло время освободить 48 пленных, удерживаемых ХАМАС, и прекратить войну в секторе Газа. Мы больше не можем ждать признания государства Палестина».

Он добавил: «Обещание создания арабского государства в Палестине до сих пор не выполнено. Мы берем на себя коллективную ответственность за наш провал в достижении справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке».