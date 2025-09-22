Катар: Нападение «Израиля» на Доху ставит под угрозу все региональные соглашения

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», пресс-секретарь МИД Катара на встрече в Нью-Йорке заявил: «Нападение Израиля на Доху — это нападение на суверенитет, посредничество и мир».

«Маджид аль-Ансари» продолжил, добавив: «Недавний саммит арабо-исламских стран подчеркнул, что нападение Израиля на Доху ставит под угрозу все региональные соглашения».

Этот высокопоставленный катарский чиновник уточнил: «Мы тесно сотрудничаем с США, чтобы гарантировать, что нападение Израиля на Доху не повторится».

Отмечая «разочарование по поводу неспособности международного сообщества что-либо сделать с конфликтами, которые продолжают нарастать», он подчеркнул: «Катар верит в посредничество и мир, и то, что Доха подвергается нападениям, доказывает важность роли посредников. Катар использует посредничество для продвижения мира».