Аракчи: В случае введения «снэпбэка» соглашение с МАГАТЭ потеряет силу

По сообщению информационного агентства АБНА, министр иностранных дел Сейед Аббас Аракчи по прибытии в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил: «Мы ежегодно участвуем в Генассамблее ООН и используем эту международную трибуну, чтобы выразить наши позиции и защитить права иранского народа. В этом году сессия Генассамблеи имеет две особенности: во-первых, это 80-я годовщина образования ООН, а что еще важнее, мы присутствуем на Генассамблее после нападения и агрессии сионистского режима и США на нашу страну. Поэтому важность этого года заключается в том, чтобы мы выразили справедливые позиции иранского народа, проявленные в течение двенадцатидневной обороны с позиции силы и сопротивления. В то же время мы должны подчеркнуть мирный характер ядерной программы Ирана и то, что Исламская Республика Иран в целом является миролюбивой страной, но, как было доказано в двенадцатидневной войне, в случае войны она будет решительно защищать себя».

Министр иностранных дел сказал: «Сегодня у меня будет много двусторонних встреч и совещаний, одним из которых будет участие в сессии в Давосе. Также у меня запланирована встреча с господином Гросси, чтобы обсудить последнюю ситуацию с ядерной программой Ирана, соглашение о сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ, а также текущий процесс ‘снэпбэка’ в Совете Безопасности».

Он добавил: «На пресс-конференции после соглашения с МАГАТЭ я подчеркнул, что если ‘снэпбэк’ в конечном итоге будет применен, соглашение с Агентством также потеряет силу. Соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ было достигнуто в условиях после агрессии, и если ‘снэпбэк’ будет применен, мы столкнемся с новыми условиями. Если разрушительные действия трех европейских стран в Совете Безопасности в конечном итоге будут осуществлены, Иран отреагирует, и мы снова придем к новым условиям в отношениях с Агентством. Сегодня мы обсудим детали этих вопросов».

Аракчи добавил: «Я встречусь с большинством европейских министров иностранных дел, и это момент, когда противоположные стороны должны решить, выберут ли они путь сотрудничества или конфронтации».

Он подчеркнул: «Исламскую Республику Иран испытывали в разные периоды, и они знают, что мы не отвечаем на языке давления и угроз, а только на языке уважения и достоинства, и если есть решение, то это исключительно дипломатическое решение. Я надеюсь, что в ходе консультаций в эти несколько дней мы сможем достичь этой точки. В противном случае Исламская Республика Иран примет необходимые меры».

Министр иностранных дел Сейед Аббас Аракчи, говоря о предложенных встречах с европейскими сторонами, сказал: «Я думаю, это подходящая возможность для проведения последних консультаций по вопросу, связанному со ‘снэпбэком’. Как мы неоднократно заявляли, выбор Исламской Республики Иран всегда был дипломатическим и основанным на мирном решении».

Аракчи назвал нынешнюю ситуацию результатом выхода США из СВПД и добавил: «Иран доказал, что стремится к дипломатии, и мы по-прежнему готовы достичь дипломатического решения, при условии, что интересы иранского народа будут обеспечены, наши вопросы безопасности будут учтены, и с учетом этого мы достигнем дипломатического соглашения».

Он отметил: «Я здесь, чтобы использовать оставшуюся возможность для дипломатических консультаций, чтобы, возможно, было выбрано решение. В противном случае путь иранского народа ясен, и мы продолжим наш путь. Тем не менее, мы считаем, что интересы региона, системы нераспространения и международного права требуют найти дипломатическое решение, и мы полностью готовы к этому».