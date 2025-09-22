Глава Национальной иранской нефтяной компании: Экспорт нефти из Ирана продолжается без перебоев

- Хамид Бовард, генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), опроверг утверждения о том, что экспорт и методы продажи нефтепродуктов изменились и привели к убыткам.

«Как сказал Верховный лидер, мы продвигаем и преследуем цель диверсификации и увеличения количества поставок нефтепродуктов на различные рынки. Но я опровергаю, что эти действия привели к каким-либо убыткам», — подчеркнул он.

Бовард добавил, что экспорт иранской нефти продолжается без перебоев, и все работники этой сферы используют любую возможность для экспорта этого продукта и его производных.