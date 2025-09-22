  1. Home
Лондон стал свидетелем исторического празднования признания государства Палестина

22 сентября 2025 - 22:52
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Палестинский флаг был поднят над зданием, а на входе была установлена табличка с надписью «Посольство Государства Палестина».

- Десятки дипломатов, членов британского парламента, политических активистов и представителей палестинской общины, проживающих в Великобритании, сегодня, в понедельник, 22 сентября 2025 года, собрались у палестинского представительства в Лондоне, чтобы отпраздновать официальное признание своего государства британским правительством.

В ходе церемонии, на которой присутствовали политические деятели, представители правительства Великобритании, арабские дипломаты и палестинские активисты, Палестинский флаг был поднят над зданием, а на входе была установлена табличка с надписью «Посольство Государства Палестина».

Участники церемонии со слезами радости и счастливыми возгласами назвали момент поднятия флага «историческим». Некоторые из них держали фотографии жертв Газы, напоминая, что это решение Лондона было принято на фоне страданий палестинского народа и должно привести к практическим действиям для прекращения насилия.

