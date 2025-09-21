США ввели самый жёсткий уровень санкций против иракского движения «Ан-Нуджаба».

По сообщению информационного портала движения «Ан-Нуджаба» в Иране со ссылкой на агентство «Абна», Госдепартамент США официально объявил, что он обновил характер своей санкционной политики в отношении иракского исламского движения сопротивления «Ан-Нуджаба» с уровня SDGT (что означает финансовые и экономические преследования) до формата FTO (иностранная террористическая организация) с последствиями для безопасности и уголовного преследования.

Согласно этому пересмотру, правительство США официально определяет «Ан-Нуджаба» как иностранную организацию, которая представляет собой значительную угрозу для безопасности и национальных интересов США и их союзников.

Другим аспектом этой новой санкционной системы является криминализация и уголовное преследование лиц или организаций, которые каким-либо образом помогают «Ан-Нуджаба» и некоторым другим иракским группам сопротивления.

Вышеупомянутая санкционная структура является самым жёстким дипломатическим инструментом правительства США для борьбы с организациями, которые оно считает «серьёзной угрозой для глобальной безопасности».

Согласно этому сообщению, Вашингтон этим шагом послал «Ан-Нуджаба» сигнал о том, что отныне оно будет рассматриваться как независимая (а не прокси) организация, угрожающая национальной безопасности США, а её члены, сторонники и союзники не останутся безнаказанными за сотрудничество с сопротивлением.