По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на агентство «Анадолу», президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что будет защищать Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию напряженности в регионе.

Отвечая на вопрос, поможет ли он защитить Польшу и страны Балтии от России, если Москва продолжит эскалацию, Трамп сказал: «Да, я это сделаю».

Эти слова были сказаны журналистам перед отъездом президента США на поминальную службу по Чарли Кирку в Глендейле, штат Аризона.

Дональд Трамп, президент США, ранее назвал такие инциденты «проблемными» в ответ на заявление Эстонии о том, что три российских истребителя вошли в ее воздушное пространство.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского дипломата в знак протеста против входа этих истребителей, которые, по утверждению страны, находились в ее воздушном пространстве в течение 12 минут.

Этот инцидент произошел чуть более чем через неделю после того, как истребители НАТО сообщили о сбитии беспилотников, предположительно принадлежащих России, над Польшей; этот вопрос усугубил опасения по поводу расширения войны на Украине.