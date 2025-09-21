Макрон: Посольство Палестины будет открыто после освобождения сионистских пленных.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в интервью CBS заявил: «Я завтра объявлю о признании государства Палестина, потому что мы хотим мира и безопасности для всех в регионе».

Президент Франции продолжил: «Мы не откроем посольство Палестины, пока пленные (сионистские пленные у ХАМАС) не будут освобождены, и это является для нас основным условием. Мы сотрудничаем с Великобританией и региональными властями, чтобы предложить размещение международных сил в Газе с санкции ООН».

Это произошло после того, как агентство «Франс-Пресс» ранее, ссылаясь на Елисейский дворец, сообщило, что 10 стран, включая Францию, планируют признать палестинское правительство во время конференции в Нью-Йорке в понедельник.