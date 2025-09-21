Реакция на признание тремя странами независимого Государства Палестина.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», решение трех стран — Канады, Великобритании и Австралии — признать независимое Государство Палестина вызвало ряд реакций.

Движение ХАМАС

Движение исламского сопротивления (ХАМАС), реагируя на признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией, и на заявления других стран о признании палестинского государства, выступило с заявлением: «Признание государства Палестина является важным шагом в закреплении права палестинского народа на свои земли и святыни, в создании их независимого государства со столицей в Иерусалиме, а также в праве этого народа на жертвы во имя свободы и возвращения».

ХАМАС заявил: «Этот важный шаг должен сопровождаться практическими действиями, которые приведут к немедленному прекращению варварской геноцидной войны против палестинского народа в Секторе Газа и противодействию проектам аннексии и иудаизации Западного берега и Иерусалима».

В заявлении говорится: «Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее связанные учреждения изолировать оккупационный режим, прекратить любое сотрудничество и координацию с ним, усилить санкции против этого режима и принять меры для ареста и передачи его должностных лиц в качестве военных преступников в международные суды, а также наказать этих лиц за совершение преступлений против человечности».

В заявлении ХАМАС подчеркивается: «Фашистский оккупационный режим продолжает нарушать международные законы и документы и гуманитарные нормы, совершая самые варварские агрессии против палестинского народа, основанные на его заявленной политике, включая геноцид, этнические чистки и принудительное переселение, что требует принятия ясных и эффективных позиций для сдерживания этого режима».

ХАМАС заявил: «Сопротивление палестинского народа и его борьба против самой варварской оккупации, известной в современной истории, является естественным правом, гарантированным международным правом, и страны мира должны поддерживать палестинский народ в противостоянии этой преступной оккупации, чтобы этот народ мог достичь своего права на самоопределение и создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме».

Махмуд Аббас: Признание государства Палестина — необходимый шаг к миру.

Махмуд Аббас, глава Палестинской автономии, заявил: «Мы приветствуем решение премьер-министра Великобритании признать независимое и суверенное Государство Палестина. Мы подчеркиваем, что признание государства Палестина является важным и необходимым шагом для движения к справедливому и постоянному миру на основе законных международных резолюций».

Хуссейн аль-Шейх, заместитель главы Палестинской автономии, также в ответ на признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией заявил: «Это международная победа справедливости и противодействие страданиям и угнетению, с которыми сталкиваются палестинцы. Мир побеждает ради человечества, справедливости, мира и права народов на самоопределение».

Он добавил: «Я благодарю Великобританию, Канаду и Австралию за признание государства Палестина. Это исторический день для жизни палестинского народа и его законных прав».

Иордания приветствует это решение.

Министерство иностранных дел Иордании в своем заявлении сообщило: «Признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией является достойной позицией, соответствующей возрастающей международной воле к прекращению оккупации и реализации неотъемлемых прав палестинского народа на создание палестинского государства на основе решения о двух государствах».

В заявлении МИД Иордании говорится: «Мы рассматриваем этот шаг как подтверждение явной поддержки международных усилий по признанию государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе решения о двух государствах и в соответствии с законными международными резолюциями и Арабской мирной инициативой».

В заявлении подчеркивается: «Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную позицию по сотрудничеству с братьями и международными партнерами для поддержки прав палестинского народа на свободу, прекращение оккупации, создание независимого палестинского государства, прекращение преступлений против его народа и наказание виновных в этих преступлениях».

Оман: Признание государства Палестина укрепляет мир в регионе.

Министерство иностранных дел Омана, реагируя на признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией, заявило: «Мы приветствуем признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией и считаем это очень важным событием в рамках усилий, направленных на реализацию решения о двух государствах и укрепление безопасности и мира в регионе».

Макрон: Завтра я признаю государство Палестина.

Эммануэль Макрон, президент Франции, в интервью телеканалу CBS заявил: «Я завтра признаю государство Палестина, потому что мы хотим мира и безопасности для всех в регионе».

Премьер-министр Ливана: Единственный путь к миру в регионе — это создание государства Палестина.

Наваф Салам, премьер-министр Ливана, подчеркнул: «Признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией является историческим шагом, и установление стабильности и постоянного мира в нашем регионе возможно только путем создания государства Палестина на основе Арабской мирной инициативы».

Реакция оккупационных властей.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, в ответ на признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией, заявил: «Палестинского государства никогда не будет, и ответ Израиля на этот шаг станет ясен после моего возвращения из Америки».

Он добавил: «Я заявляю лидерам стран, которые признали государство Палестина после событий 7 октября, что они предоставили терроризму огромную награду».

С другой стороны, Гидеон Саар, министр иностранных дел этого режима, заявил: «Большинство стран мира уже признали государство Палестина, и это особенно ошибочно после событий 7 октября».

Он добавил: «Будущее Израиля определяется не в Париже или Лондоне, а в Иерусалиме, и мы ответим всем тем, кто угрожает Израилю, его безопасности и его будущему. У нас есть очень великий союзник по имени Америка, которая находится рядом с нами в этой битве».

Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности сионистского режима, заявил: «Признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией — это награда убийцам, и против этого должны быть приняты немедленные меры. Немедленное введение суверенитета над Западным берегом и полное уничтожение Палестинской автономии является необходимым».

В связи с этим, министерство иностранных дел сионистского режима также заявило: «Признание государства Палестина Великобританией — это всего лишь награда для ХАМАС через поощрение «Братьев-мусульман» в Великобритании».

С другой стороны, Мики Зохар, министр культуры оккупационного режима, заявил: «Признание государства Палестина Канадой, Австралией и Великобританией — это бессмысленное заявление, от которого пахнет антисемитизмом и ненавистью к Израилю, и Израиль должен ввести свой суверенитет над Западным берегом».

Гади Айзенкот, бывший начальник штаба армии сионистского режима, также заявил: «Занятие вопросом Палестины в таких условиях и после 7 октября — это глупость и награда терроризму».

Кроме того, Бецалель Смотрич, министр финансов оккупационного режима, обращаясь к премьер-министру Нетаньяху, сказал: «Единственный ответ на признание государства Палестина — это объявление суверенитета над Западным берегом и исключение глупой идеи государства Палестина из повестки дня навсегда!»

С другой стороны, Яир Голан, глава Демократической партии оккупационного режима, сказал: «Признание государства Палестина — это политический провал Нетаньяху и Смотрича и опасный шаг для безопасности Израиля».

Также Нафтали Беннетт, бывший премьер-министр оккупационного режима, в интервью Sky News, комментируя решение Великобритании признать государство Палестина, заявил: «Я считаю, что война затянулась, и мы должны были уничтожить ХАМАС давным-давно».

Он добавил: «Нет сомнений, что поддержка Израиля очень широка, и никто не принимает эту позицию Великобритании, поскольку они настаивают: либо вы сдадитесь нашим условиям, либо мы признаем государство Палестина».

Бенни Ганц, бывший военный министр оккупационного режима, также заявил: «Признание государства Палестина — это укрепление ХАМАС и иранской оси, и это затянет войну и уменьшит шансы на возвращение пленных».

Эли Коэн, министр энергетики оккупационного режима, заявил: «Признание государства Палестина — это награда ХАМАС за его действия 7 октября. ХАМАС и Иран будут доминировать над таким государством, и это приведет к разрушению для всех палестинцев, как это произошло в Газе».

Он сказал: «Лицемерные заявления западных лидеров никогда ничего не изменят, и мы никогда не примем государство Палестина, которое угрожает безопасности Израиля».

Яир Лапид, глава оппозиционного движения оккупационного режима, также заявил: «Признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией — это политическая катастрофа, ошибочный шаг и награда терроризму».