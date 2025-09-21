Как угрозы Каца в адрес лидера «Ансар Аллах» Йемена стали поводом для насмешек?

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», доктор Хизам аль-Асад, один из старших лидеров движения «Ансар Аллах» Йемена, высмеял угрозы «Исраэля Каца», военного министра сионистского режима, убить лидера «Ансар Аллах» Абдул-Малика аль-Хуси и оккупировать Сану.

В интервью «Аль-Джазире» Хизам аль-Асад заявил, что сионистский режим сегодня находится в состоянии немощи и поражения. Он добавил: «Йемен продолжает свои атаки вглубь оккупированных палестинских территорий, препятствует навигации судов сионистского врага в Красном море и продолжает поддерживать сопротивление в Секторе Газа».

Этот член «Ансар Аллах», отвечая на угрозу сионистского режима убить Сейеда Абдул-Малика аль-Хуси и на заявление, что флаг этого режима скоро будет поднят в Сане, сказал, что сионисты не смогут достичь Йемена, но Яффо, Хайфа, Акко, Эйлат, Беэр-Шева и другие оккупированные палестинские земли ближе к йеменским вооруженным силам, и там будет поднят флаг Палестины и флаги арабской и исламской уммы.

В пятницу военный министр оккупационного режима, в наглой угрозе против лидера движения «Ансар Аллах», пригрозил ему убийством и заявил: «Мы заменим лозунг «Смерть Израилю» и «Проклятие евреям», написанный на флаге хуситов, флагом Израиля».

Хизам аль-Асад, говоря об ответе «Ансар Аллах» на эти угрозы, заявил: «Наш ответ на угрозы преступных чиновников сионистского режима будет практическим ответом, который будет осуществляться через непрерывные операции в поддержку Газы и в ответ на агрессию сионистов против Йемена».

Он подчеркнул: «То, что нас ждет, будет хуже и мрачнее для оккупантов, и наши сюрпризы будут большими, мощными и разрушительными».

Мохаммад аль-Макалех, бывший член Революционного комитета «Ансар Аллах», в свою очередь сказал, что угрозы военного министра оккупационного режима оккупировать Сану были явной провокацией против йеменцев, и на эти угрозы будет дан ответ на поле боя; даже если эти угрозы нереальны и невозможны и их целью является только запугивание.

Он заявил: «Угроза убить лидера движения «Ансар Аллах» никогда нас не напугает, и в конечном счете, жизнь и смерть находятся в руках Бога, а не сионистов. Однако эти угрозы лишь заставляют нас быть более осторожными и бдительными».

Этот бывший чиновник «Ансар Аллах» подчеркнул: «Враг должен знать, что когда Абдул-Малик аль-Хуси начал противостояние сионистскому режиму, он хорошо знал, что цена будет высокой, и поэтому он подготовил себя морально и материально, и с полным осознанием, мужеством, решимостью и большой ответственностью принял решение противостоять врагу, несмотря ни на какие жертвы».

Бригадный генерал Абед Мохаммад аль-Тавр, заместитель главы департамента морального руководства в Министерстве обороны Йемена, в свою очередь сказал, что угрозы сионистского режима и его лидеров не имеют на них никакого влияния. Существующие меры безопасности в Сане очень обширны, и сионистский режим не смог получить доступ ни к одному из йеменских военных командиров, не говоря уже о Сейеде Абдул-Малике аль-Хуси.

Он добавил: «Службы безопасности и разведки работают на полную мощность, и шпионские ячейки, которые предоставляли врагу много информации, были арестованы. Сегодня сионисты и американцы потеряли свои «глаза» в Йемене, и больше нет «глаза» для предоставления им разведывательной информации».

Этот йеменский военный чиновник подчеркнул: «Эти угрозы со стороны сионистского врага исходят после того, как йеменские вооруженные силы провели тяжелые ракетные и беспилотные атаки против этого режима, как, например, недавняя атака беспилотника на отель внутри Эйлата. Географическое расстояние между оккупированной Палестиной и Йеменом превышает 2000 километров, что делает задачу для сионистов очень трудной».

Он продолжил: «Меры безопасности для защиты Сейеда Абдул-Малика аль-Хуси очень точны и строги, и никто не сможет до него добраться. Вооруженные силы Йемена со всей мощью, эффективностью и серьезностью пытаются достичь чувствительных целей в глубине оккупированных палестинских территорий. Кроме того, у нас есть новое оружие, которое создало значительную брешь в рядах врага и поставило его под угрозу; особенно с учетом того, что все видели, что системы ПВО сионистов не смогли перехватить йеменские беспилотники и ракеты».

Упомянутый йеменский военный чиновник заявил: «У нас есть новые типы наступательных и суицидальных беспилотников и новые ракеты для противостояния сионистскому врагу, которые мы еще не раскрыли, и они отличаются от сверхзвуковой ракеты «Палестина-2» и от усовершенствованной ракеты, которая несет несколько боеголовок».

В заключение он сказал: «Это новое оружие приведет врага в состояние полной немощи, особенно с учетом того, что вооруженные силы Йемена успешно осуществили полную морскую и воздушную блокаду сионистского режима».