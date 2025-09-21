Министры иностранных дел США и Саудовской Аравии обсудили Газу, Сирию и Судан

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Госдепартамент США в воскресенье опубликовал заявление о консультациях между своим главой и его саудовским коллегой.

Госдепартамент США сообщил: «Марко Рубио в разговоре со своим саудовским коллегой заявил о приверженности Соединенных Штатов безопасности стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива!»

В заявлении Госдепартамента США говорится: «Рубио обсудил со своим саудовским коллегой ситуацию в Газе, Сирии и Судане».