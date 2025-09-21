Лидер «Ансар Аллах» Йемена: Израиль — большая угроза для исламской уммы.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масиру», лидер «Ансар Аллах» Йемена Абдул-Малик аль-Хуси в своей речи по случаю годовщины революции 21 сентября сказал: «Мы благодарим Бога за великую историческую победу. Бог оказал милость нашему народу 21 сентября. Мы поздравляем с этим праздником весь дорогой народ Йемена, особенно тех пионеров, которые сыграли важную роль в этой победе. Это победа, которую Бог даровал нашему народу».

Он добавил: «Революция 21 сентября стала великим достижением, которое Бог осуществил руками этого народа. Эта революция имела великие и выдающиеся особенности. Революция 21 сентября не нуждается в ложной медийной пропаганде, а основана на фактах, которые ясны как день».

Он подчеркнул: «Главной особенностью этой революции является ее подлинность и освобождение от любой внешней зависимости. Революция 21 сентября была подлинной революцией для народа Йемена, основанной на чистой воле йеменского народа, и в ней не было никакой внешней роли».

Лидер «Ансар Аллах» Йемена заявил: «Финансовая поддержка Йемена исходила от йеменского народа, и помощь направлялась в центры, где действовал народ. Доверие и упование нашего народа на Бога, затем их усилия, самоотверженность, жертвенность, решимость и осознание важности того, что они делают, были ясным моментом, который Бог привел к успеху и привел к великому результату в достижении великой исторической победы».

Он заявил: «Революция 21 сентября — это освободительная революция, которая освободила наш дорогой народ и нашу страну от ига иностранного опекунства. Посол США в Сане был выше любого чиновника, и все решения и приказы исходили от него. Америка вмешивалась во все внутренние дела Йемена, чтобы реализовать свои интересы, в то время как народ терпел убытки».

Лидер «Ансар Аллах» Йемена подчеркнул: «Суверенитет и независимость были утрачены, а правители были зависимы от иностранцев. Эти правители предоставили Америке возможность вмешиваться во все дела. Наш дорогой народ добился этого великого и освободительного достижения и победил внешние силы, во главе с Америкой. Первая особенность этой революции – ее чистота от любого внешнего влияния. 21 сентября, с великим историческим достижением в столице Сана, для всех была установлена безопасность и стабильность».

Он добавил: «Эта революция обеспечила безопасность и уверенность для всех жителей Саны, независимо от их взглядов. Агенты Америки, Израиля и региональных стран действуют только для создания сектантских, региональных и расовых проблем. Вся деятельность агентов Америки и Израиля и их медийная атака направлены на разжигание смуты под религиозными, сектантскими и расовыми лозунгами. Они не действуют на благо страны».

Лидер «Ансар Аллах» Йемена подчеркнул: «Агенты Америки и Израиля изо всех сил стремятся разорвать социальную ткань нашего дорогого народа. Они хотят разорвать узы между йеменцами. При финансовой поддержке некоторых стран Персидского залива, под наблюдением Америки и при израильском руководстве, они имеют враждебный подход, направленный против исламских ценностей. Они питают неприязнь к народу Йемена. Они призывают к смуте и ненависти. Мы отслеживаем действия агентов Америки и Израиля, которые стремятся разжечь конфликты между племенами».