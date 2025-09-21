Нетаньяху: Государство Палестина никогда не будет создано

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, в ответ на признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией, заявил: «Палестинского государства никогда не будет, и ответ Израиля на этот шаг станет ясен после моего возвращения из Америки».

Он добавил: «Я заявляю лидерам стран, которые признали государство Палестина после событий 7 октября, что они предоставили терроризму огромную награду».

С другой стороны, Гидеон Саар, министр иностранных дел этого режима, заявил: «Большинство стран мира уже признали государство Палестина, и это особенно ошибочно после событий 7 октября».

Он добавил: «Будущее Израиля определяется не в Париже или Лондоне, а в Иерусалиме, и мы ответим всем тем, кто угрожает Израилю, его безопасности и его будущему. У нас есть очень великий союзник по имени Америка, которая находится рядом с нами в этой битве».