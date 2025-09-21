Впечатляющий финал для иранских борцов греко-римского стиля; блестящее выступление с 8 золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

По сообщению информационного агентства «Абна», чемпионат мира по греко-римской борьбе среди взрослых проходил с 27 по 30 шахривара в Загребе, Хорватия. По итогам соревнований иранские спортсмены завоевали: золотые медали – Саид Эсмаили (67 кг), Голамреза Фаррохи (82 кг), Мохаммадхади Сарави (87 кг) и Амин Мирзазаде (130 кг); серебряные медали – Пайам Ахмади (55 кг) и Алиреза Мохмеди (87 кг); бронзовые медали – Мохаммад Мехди Кешткар (63 кг) и Сейед Даниял Сохраби (67 кг).

В командном зачете Иран с 180 очками занял первое место с отрывом в 91 очко от второй команды. На втором месте расположилась команда Азербайджана с 89 очками, а Узбекистан с 72 очками занял третье место.

Эта победа стала исторической, так как национальная сборная по вольной борьбе также завоевала чемпионский титул на этих же соревнованиях. Это первый случай в истории иранской борьбы, когда обе национальные сборные, по вольной и по греко-римской борьбе, одновременно становятся чемпионами мира.