Ваша твердая решимость и упорный труд обрадовали нацию и принесли честь стране.

По сообщению информационного агентства «Абна», Его Превосходительство аятолла Хаменеи в своем послании поздравил национальную сборную по греко-римской борьбе с победой на чемпионате мира и поблагодарил «спортсменов, тренеров и руководство» за то, что они обрадовали нацию и принесли честь стране.

Текст послания Верховного лидера: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.

Поздравляю молодых чемпионов по греко-римской борьбе. Ваша твердая решимость и упорный труд, а также ваших братьев по вольной борьбе, обрадовали нацию и принесли честь стране. Прошу у Всевышнего Аллаха для вас успехов и побед, и выражаю восхищение спортсменам, тренерам и руководству. Сейед Али Хаменеи 30 шахривара 1404 года»

Национальная сборная Исламской Республики Иран по греко-римской борьбе спустя 11 лет, во второй раз, смогла уверенно завоевать чемпионский титул на мировых соревнованиях в Загребе 2025 года. Это первый случай в истории спорта нашей страны, когда национальные сборные по вольной и греко-римской борьбе одновременно стали чемпионами мира на одном и том же турнире.