КСИР: Любая новая ошибка в расчетах со стороны врага повлечет за собой сокрушительный ответ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении по случаю начала Недели священной обороны подчеркнул, что в случае любых новых просчётов и актов агрессии со стороны врага Исламская Республика Иран будет удерживать инициативу на поле боя и нанесёт ему очередной сокрушительный и назидательный ответ.

«Неделя Священной обороны на самом деле является праздником победы народного сопротивления. Она напоминает об одной из самых ярких глав истории Исламской революции, служит источником гордости для страны и породила сопротивление в глобальном масштабе. Священная оборона — это глава, в которой иранский народ, опираясь на веру, единство и божественное руководство, сумел сорвать всестороннюю и глобальную агрессию врага против территориальной целостности Ирана, Революции и исламского строя, и с достоинством сохранил честь, независимость и территориальную целостность страны», - отмечается в документе.

КСИР в своем заявлении, упомянув недавнюю 12-дневную навязанную войну, отметил, что её опыт доказал способность вооруженных сил Ирана в условиях санкций и максимального давления достичь военной самообеспеченности и сдерживания, одержать победу над передовыми армиями мира и сорвать планы противника.

КСИР предупредил, что любая ошибка врагов, особенно фальшивого и преступного сионистского режима и высокомерного правящего аппарата США, в отношении национальных интересов, безопасности или территориальной целостности Исламской Республики Иран, столкнётся с решительным, сокрушительным, своевременным и вынуждающим к раскаянию ответом Вооружённых сил и могущественных защитников Родины.