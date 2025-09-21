  1. Home
Макрон заявил об усилиях Европы по прекращению закупок энергоресурсов РФ

21 сентября 2025 - 21:39
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Страны Европы предпринимают усилия, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей и перестать зависеть от энергоресурсов РФ. Об этом 21 сентября сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Журналисты попросили французского лидера ответить на заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейцы до сих пор продолжают покупать нефть и газ из России.

«Это правда, и мы это исправляем. <...> Мы должны закончить работу», — заявил Макрон

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в этот же день в интервью бельгийской газете Le Soir заявила, что Евросоюзу не нужна энергетическая независимость для обеспечения своей безопасности в этой сфере. Вместе с тем фон дер Ляйен указала на ускорение отказа от российских энергоносителей. Она добавила, что импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и водорода продолжает оставаться частью энергетического баланса ЕС и решение о закупках американской продукции в рамках сделки с союзом остается за европейскими компаниями.

До этого, 15 сентября, газета Politico со ссылкой на источники указала, что давление Трампа вряд ли приведет к тому, что страны Евросоюза (ЕС) полностью откажутся от российского сырья до 2027 года.

