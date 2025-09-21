Нетаньяху назвал создание Палестины угрозой существованию Израиля

Создание государства Палестина угрожает существованию Израиля. Об этом 21 сентября сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании своего кабинета министров.

Он подчеркнул, что еврейское государство ответит на призывы создать палестинское государство на конференции мировых лидеров в ближайшие дни.

«Нам придется бороться в ООН и на всех других аренах против лживой пропаганды, направленной на нас, и призывов к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за террор», — цитирует его газета The Times of Israel.

В том числе Нетаньяху повторил свои прошлые замечания о том, что страны, признающие палестинское государство на Генассамблее ООН, поощряют акты террора движения ХАМАС против Израиля.

Израиль тем временем усиливает удары в секторе Газа

Ранее в этот день государственность Палестины признали Канада, Великобритания и Австралия.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что совместные усилия трех стран направлены на создание нового импульса для решения «в формате двух государств», которое будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.