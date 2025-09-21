Австралия, Канада и Великобритания признали Государство Палестина

Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада признает государство Палестина и "предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля".

Среди причин названы: "методичная работа правительства Израиля над предотвращением создания палестинского государства", "безжалостная политика расширения поселений на Западном берегу" реки Иордан, "нападения на сектор Газа".

По его словам, признание Палестины под руководством администрации ПНА поспособствует прекращению деятельности ХАМАС и никоим образом "не направлено на легализацию терроризма".

Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина, следует из заявления премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел страны Пенни Вонг.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина.

По его словам, этот шаг не стоит рассматривать как награду для ХАМАС. Оно не должно играть какой-либо роли в управлении Палестиной.

Лондон расширит санкции против ХАМАС в ближайшее время.