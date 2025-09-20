  1. Home
Авиакатастрофа в Вашингтоне; 4 военнослужащих погибли

20 сентября 2025 - 19:13
News ID: 1729067
Source: ABNA
В результате крушения вертолета армии США в Вашингтоне погибли четыре человека.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс», четыре военнослужащих погибли в результате крушения вертолета «Black Hawk MH-60» армии США недалеко от военной базы в штате Вашингтон.

Командование специальных операций армии США заявило, что вертолет потерпел крушение во время учебной миссии к западу от объединенной базы «Льюис-Маккорд». Представители армии США сообщают, что расследование причин инцидента продолжается.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что во время инцидента небо было в основном ясным, а с юга дул легкий ветер.

