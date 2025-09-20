Венесуэла: США использовали против нас ракеты и ядерное оружие

Как сообщает информационное агентство «Мехр» со ссылкой на «TRT», Венесуэла объявила, что она обратилась к Организации Объединенных Наций с просьбой расследовать атаки США, которые привели к гибели 14 человек по меньшей мере на двух лодках в международных водах у побережья этой страны.

Согласно этому сообщению, Тарек Уильям Сааб, генеральный прокурор Венесуэлы, выступил с заявлением, в котором сказал: «Использование ракет и ядерного оружия для убийства беззащитных рыбаков в небольшой лодке — это преступление против человечности, которое должно быть расследовано Организацией Объединенных Наций».

Дональд Трамп, президент США, ранее заявил, что силы его страны, дислоцированные в Карибском регионе, снова совершили налет на судно с наркотиками и в ходе операции убили 3 человек!

Трамп написал в своем сообщении в социальной сети «Truth Social», что «это смертельное прямое нападение было совершено по его приказу в зоне ответственности Южного командования США»; этот регион охватывает 31 страну в Южной и Центральной Америке и Карибском бассейне.

Тем временем Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы, подчеркнул: «То, что делают Соединенные Штаты, на самом деле является необъявленной войной, и по этой причине необходимо повысить уровень оперативной готовности вооруженных сил Венесуэлы».

Он также, ссылаясь на последние события в Катаре, сказал: «Посмотрите, что только что произошло в Катаре, который является союзником Соединенных Штатов и принимает у себя американскую военную базу».