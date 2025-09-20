  1. Home
Нападение США на третью лодку в Карибском регионе; Трамп: 3 контрабандиста убиты

20 сентября 2025 - 19:12
Президент США объявил о третьем нападении сил этой страны на судно в Карибском регионе, которое, по его утверждению, перевозило наркотики.

Как сообщает информационное агентство «Абна», Дональд Трамп, президент США, заявил, что силы этой страны, дислоцированные в Карибском регионе, снова совершили налёт на судно с наркотиками и в ходе операции убили трёх человек.

Трамп написал в своей социальной сети «Truth Social», что «это смертельное прямое нападение было совершено по его приказу в зоне ответственности Южного командования США»; этот регион охватывает 31 страну в Южной и Центральной Америке и Карибском бассейне.

Он добавил: «Информация подтвердила, что судно занималось контрабандой наркотиков и перевозило их по известному контрабандному маршруту, чтобы отравить Америку. В ходе этого нападения три контрабандиста, находившиеся на судне, которое двигалось в международных водах, были убиты. Никто из американских сил в ходе этого нападения не пострадал».

