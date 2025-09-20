Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Михаил Ульянов, представитель России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в интервью телеканалу «Аль-Маядин» заявил: «Россия и Китай скоро представят совместную инициативу по урегулированию иранского ядерного кризиса».

Он также, критикуя подход европейских стран, добавил: «Действия Европы подорвали политический подход, дипломатические усилия и уровень сотрудничества между МАГАТЭ и Исламской Республикой Иран».

Василий Небензя, представитель России в Организации Объединенных Наций, также в ходе заседания Совета Безопасности подчеркнул: «Страны, подписавшие иранское ядерное соглашение, не имеют права возвращать санкции ООН против Тегерана».

Он добавил: «Действия европейской тройки по возвращению санкций против Ирана не имеют законной силы».

Представитель России уточнил: «Европейские страны отвергают дипломатический путь в отношении иранской ядерной программы, и возвращение санкций против Ирана не имеет законной легитимности».

Небензя после того, как резолюция о продолжении отмены санкций против Ирана не была принята, подчеркнул: «Россия осуждает возвращение санкций против Ирана».

Он заявил: «Отмена санкций (против Ирана) — это единственное правильное решение. Мы удивлены, что Южная Корея решила присоединиться к деструктивным западным подходам!»

Небензя добавил: «Ни для кого не секрет, что целью Великобритании, Франции и Германии является использование Совета Безопасности в качестве рычага давления на правительство, которое пытается защитить свои интересы».