Аль-Хинди: Исламские страны не должны быть в плену бессодержательных антисионистских лозунгов

Как сообщает информационное агентство «Абна», Мухаммад аль-Хинди, заместитель генерального секретаря движения «Исламский джихад», в статье на новостном портале «Аль-Джазира», касаясь слабой позиции саммита глав арабских и исламских государств в отношении региональных событий и агрессии сионистского режима, написал, что понимание причин краха реакции исламской уммы на преступления после «Бури Аль-Акса», которая колебалась между абсолютной пассивностью и соучастием с сионистами, может быть необходимой предпосылкой для преодоления кризиса уммы и взятия в заложники политики её стран правительством США.

Он подчеркнул, что нельзя ограничиваться словесными осуждениями в этих позициях, чтобы политика США оставалась прежней после завершения этих встреч.

Аль-Хинди добавил, что «единая умма», о которой мы говорим, включает 57 различных стран, некоторые из которых переживают внутренние конфликты, созданные другими исламскими странами, а другие — внешние войны.

Он отметил, что бомбардировка Дохи и события до и после неё стали новым предупреждением для присутствующих и поставили их перед трудным испытанием, доказав, что они либо должны двигаться к реальной независимости, либо погрязнуть в еще большей зависимости и подчинении политике сионистского режима и США.

Этот высокопоставленный член движения «Исламский джихад» подчеркнул, что сближение с сионистским режимом, который является виновником всех этих преступлений, или продолжение нормализации отношений с ним в этих условиях — это удар в спину Палестине и Дохе, который приведет к уничтожению исламской уммы.

Доказательством этого является то, что сионистский враг начал крупную наземную войну против Газы быстро, еще до того, как официальные делегации стран покинули Доху, что свидетельствует об их пренебрежении и неуважении к исламским странам.

В заключение Аль-Хинди заявил, что естественным ответом на это сионистское надругательство и высокомерие, а также на их хвастовство планом «Большого Израиля», является то, что все арабские лидеры должны пересмотреть свои позиции в отношении партнерства и нормализации отношений с сионистским врагом, а не оставаться в плену бессодержательных лозунгов.