Председатель Арабского парламента: Мировое сообщество не должно ограничиваться мониторингом и документированием преступлений

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Гад», Арабский парламент приветствовал результаты доклада Независимой международной следственной комиссии ООН, согласно которым сионистский режим совершил преступление геноцида против палестинских гражданских лиц в секторе Газа, и этот акт считается вопиющим нарушением международного гуманитарного права и всех соответствующих конвенций и резолюций ООН.

Председатель Арабского парламента Мухаммад бин Ахмад аль-Ямахи в своём заявлении подчеркнул: «Этот доклад является новым и решительным осуждением варварской политики и действий оккупационного режима против палестинского народа и показывает масштабы человеческих страданий жителей Газы, особенно детей, женщин и стариков, в результате блокады, голода и непрерывных агрессий этого режима».

Он подчеркнул: «Международное сообщество после публикации этого доклада столкнулось с настоящим испытанием; потому что уже неприемлемо ограничиваться только мониторингом и документированием преступлений, а необходимо предпринять серьезные и обязательные действия для выполнения этих резолюций, достижения решения о создании двух государств и прекращения страданий палестинского народа».

Аль-Ямахи также призвал судить лидеров оккупационного режима как военных преступников в Международном уголовном суде и прекратить политику безнаказанности, которая побудила их к совершению новых преступлений.

Аль-Ямахи вновь подтвердил призыв Арабского парламента к принятию срочных мер для защиты палестинского народа, поддержки их законного права на самоопределение и создание независимого и суверенного палестинского государства, считая это единственным справедливым и постоянным способом положить конец страданиям палестинского народа и прекратить оккупацию.